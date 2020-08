Tor Tre Teste, il teatro Alessandrino all'aperto verso la riqualificazione

Dopo anni di attesa i lavori per la riqualificazione del teatro Alessandrino all’aperto, all’interno del parco Palatucci a Tor Tre Teste, dovrebbero partire ad ottobre. Ė quanto emerso nel corso di una commissione del V municipio congiunta Scuola e Ambiente che si è tenuta il 4 agosto scorso. Durante l’incontro l’assessore municipale all’Ambiente, Dario Pulcini, è intervenuto per illustrare il progetto di risistemazione e messa in sicurezza delle scalinate e del proscenio con tanto di intervento sul verde per “dare maggiore qualità paesaggistica all’intervento”.

Un intervento atteso ormai da anni. Fin dai primi anni Duemila, infatti, la struttura veniva utilizzata per eventi culturali, compresi quelli organizzati nell’ambito dell’Estate Romana, ma l’assenza di manutenzione e una serie di atti di vandalismo hanno portato al progressivo abbandono della struttura.

Oggi il progetto di riqualificazione messo in campo dagli uffici del dipartimento capitolino Tutela Ambientale dovrebbe essere quasi pronto per diventare realtà e, dopo l’approvazione al tavolo della Giunta Raggi, e la messa a gara dovrebbero partire i lavori. Le informazioni sono state date da Pulcini nel corso della commissione. L’assessore ha anche illustrato i particolari del progetto che costerà circa 57 mila euro al posto dei 67 mila euro stimati con una prima versione del piano.

“Il finanziamento riguarderà la riqualificazione delle sedute, la messa in sicurezza dei gradoni e del proscenio con un intervento sul verde”, le parole di Pulcini. Mentre “prima le scalinate erano in lastre di Travertino che nel tempo sono state vandalizzate o rubate”, ha continuato, “le nuove sedute saranno di cemento per evitare di venire vandalizzate o di subire dei furti. Si andrà anche a riqualificazione la pavimentazione esistente là dove disconnessa”. Per quanto riguarda gli alberi da piantare attorno alla struttura “abbiamo chiesto che siano scelte piante autoctone, meno soggette a malattie e con necessità minore di manutenzione”. Secondo quanto si apprende dalla commissione sono ancora da stabilire, invece, le modalità di illuminazione.