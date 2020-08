Tor Tre Teste, sugli incendi nel parco scatta la denuncia: "Intervenire con urgenza"

Intervenire "con urgenza" in quanto il parco di Tor Tre Teste, nel V municipio, continua ad essere oggetto di "incendi al suo interno". E' questa la denuncia messa nero su bianco dal consigliere Fdi e vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Francesco Figliomeni, in una lettera inviata sia all'assessore all'Ambiente e al dipartimento capitolino sia al presidente del V muncipio, Giovanni Boccuzzi, nella data del 20 agosto scorso.

L'ultimo incendio in ordine di tempo, scrive Figliomeni, è avvenuto il 19 agosto scorso, "nella parte limitrofa all’area cani e alla pista di atletica, che grazie ai volontari della protezione civile è stato circoscritto". La denuncia "si aggiunge alle altre già fatte in precedenza per il rischio di incendi vista l’erba alta anche due metri, in cui chiediamo che vengano attuati con urgenza tutti gli interventi utili per la manutenzione del verde".

Per il consigliere la causa è il cattivo stato di manutenzione dell'area verde: "Il mancato sfalcio delle aree verdi cittadine, visto che molti parchi sono inagibili a causa dell’erba cresciuta a dismisura e non rimossa, che oltre a creare difficoltà ai cittadini che si recano a passeggiare, a portare i propri cani e a fare attività motoria, si trovano di fronte anche a situazioni pericolose quali roghi causati dalle temperature molto calde che causano autocombustione con l’erba secca".

Per questo, si legge nella lettera, Figliomeni chiede di "intervenire efficacemente e con la massima urgenza, ognuno per quanto di propria competenza, predisponendo lo sfalcio dell'erba e delle essenze secche, favorendo così la messa in sicurezza del Parco di Tor Tre Teste, e ripristinando il decoro, a salvaguardia e tutela degli animali e dell'utenza".