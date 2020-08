Tor Sapienza, pulizie al parco Barone Rampante. Raggi: "Erba tagliata e giochi aggiustati"

Erba sfalciata. Pennelli della recinzione danneggiati sostituiti. Rimossi tavoli e sedie danneggiati. Lavori di riqualificazione al parco Barone Rampante a Tor Sapienza. A raccontarli con un post su Facebook la sindaca Virginia Raggi che nei giorni scorsi ha postato alcune fotografie e raccontato l'intervento.

"Dopo aver sfalciato l’erba e pulito l’intera area, le squadre del nostro Dipartimento Tutela Ambientale hanno riparato i giochi per i bambini. Sono stati sostituiti i pannelli danneggiati della recinzione, rimpiazzati i pezzi mancanti della pavimentazione anti-trauma e rimossi un tavolo e alcune sedie danneggiate. È stato affisso inoltre un cartello dove sono spiegate le nuove regole per un utilizzo sicuro anche dal punto di vista sanitario, in riferimento alla recente pandemia".

Il post è stato accolto da numerosi messaggi di ringraziamento ma anche da numerose critiche di cittadini che, in linea con alcune critiche mosse alla sindaca anche dalle opposizioni, hanno sottolineato che, in fondo, si tratta solo di ordinaria amministrazione.