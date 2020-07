Tor Sapienza, rubati due pannelli con la scritta di benvenuto nel quartiere: reinstallati da volontari

Sono stati rimontati questa mattina i due pannelli di plexiglass con la scritta “Benvenuti a Tor Sapienza”, scritti in quattro lingue, installati nel febbraio scorso sulla fioriera della rotonda di piazza Cesare De Cupis come messaggio di accoglienza per le persone che entrano nel quartiere. Due di questi pannelli, scritta rossa su sfondo trasparente, erano stati divelti e rubati nella notte tra il 17 e il 18 luglio scorso da persone non ancora identificate.

L’installazione era avvenuta ad opera dei volontari dell’associazione Ts Idee (dove Ts sta per Tor Sapienza), nata con l’obiettivo per riqualificare il territorio attraverso la realizzazione di progetti educativi e solidali. “L’installazione nasce a febbraio 2020 grazie alla volontà di alcuni commercianti della piazza e alla nostra associazione dietro lo scopo di mettere un segno identificativo per la toponomastica del quartiere per le persone che arrivano da fuori, con un’idea di accoglienza”, spiega il presidente dell’associazione Ts Idee, Giovanni Fornaciari.

“I pannelli rubati, quelli in francese e in italiano, sono stati rimessi questa mattina. La spesa, 108 euro, è stata affrontata dall’associazione. Abbiamo già provveduto a deunciare l’accaduto ai carabinieri e richiesto i filmati delle telecamere”. I volontari non hanno idea di chi sia stato: “Sappiamo che è un momento in cui i pannelli di plexiglass vanno a ruba, anche se si tratta di pannelli con una scritta molto grande, praticamente inutilizzabili. Non abbiamo indizi precisi ma non escludiamo che, vista la mancanza di attenzione verso il nostro quartiere e il lassismo degli anni precedenti, iniziative di aggregazione e di attenzione con la cittadinanza possano dare fastidio”. Da oggi i pannelli, però, sono stati riposizionati.