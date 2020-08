Mobilità sostenibile, un parcheggio per le biciclette nelle scuole del V municipio: tutti gli indirizzi

Nuove rastrelliere per il parcheggio delle biciclette in arrivo nel V municipio. Lunedì 3 agosto la Giunta guidata da Giovanni Boccuzzi ha approvato una direttiva (la 3 del 2020) che individua luoghi per la loro installazione in particolare presso gli istituti comprensivi e le scuole superiori del territorio. Una decisione che ha l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile, così come previsto anche dal Piano generale del traffico urbano, attraverso la creazione di un “sistema di parcheggio organizzato, permettendo il posizionamento delle biciclette in modo ordinato e sicuro ed individuando luoghi attrattivi per la localizzazione di questi, in particolare presso piste ciclabili realizzate o in fase di realizzazione, stazioni trasporto pubblico, luoghi di possibile scambio modale, servizi locali, attrattori cittadini e scuole pubbliche”.

Alcune rastrelliere sono già state posizionate presso le fermate della metropolitana C che attraversa il territorio e presto, si legge nel documento, verranno installate presso le stazioni Fs di La Rustica, Serenissima, Togliatti e Tor Sapienza.

Adesso la Giunta Boccuzzi chiede al direttore della direzione tecnica del municipio di procedere in questa direzione.

“Ora più che mai si rende necessario promuovere l’utilizzo della bicicletta ed indirizzare la cittadinanza verso una mobilità sostenibile soprattutto per percorsi come quelli da casa a scuola che generalmente si estendono all'interno del Municipio”, si legge in una nota. “Si dà così indicazione agli uffici di installare le rastrelliere acquisite dal Municipio nelle aree esterne agli Istituti Superiori e nelle aree interne agli Istituti Comprensivi. Con la riapertura delle scuole e l’emergenza Covid è il momento migliore per prendere una bicicletta e scoprire un nuovo modo per muoversi in città”.

Ecco l’elenco completo degli istituti indicati dalla Giunta per l’installazione di rastrelliere:

Aree esterne delle scuole superiori statali

Istituto superiore Giovanni Giorgi - Virginia Wolf

sede di viale Palmiro Togliatti 1161 e succursale circonvallazione Casilina 119

Istituto tecnico Giovanni XXIII

via di Tor Sapienza

Istituto Tecnico Commerciale Di Vittorio Lattanzio

via Teano 223

Liceo Scientifico Tullio Levi Civita

via Torre Annunziata, 15

Istituto tecnico per il Turismo Livia Bottardi

via Filiberto Petiti 97

Liceo classico e linguistico Immanuel Kant

via Francesco Zambeccari 19

Liceo classico e delle scienze umane Benedetto Da Norcia

sede centrale di via Anagni 24 e succursale di via Saracinesco 18

Liceo scientifico Francesco D'Assisi

sede centrale via della Primavera 207 e succursale di via Castore Durante 11

Aree interne ai cortili delle sedi degli Istituti comprensivi

Istituto comprensivo Anagni

Istituto comprensivo Luchino Dal Verme

Istituto comprensivo Alberto Manzi

Istituto comprensivo Via Ferraironi

Istituto comprensivo Laparelli

Istituto comprensivo Viale Venezia Giulia

Istituto comprensivo via Aretusa

Istituto comprensivo Cocconi

Istituto comprensivo piazza De Cupis

Istituto comprensivo Luca Ghini

Istituto comprensivo via Olcese

Istituto comprensivo Pirotta

Istituto comprensivo Sesami

Istituto comprensivoTor de' Schiavi

Istituto comprensivo Valente