Pubblicate le fotografie del concorso 'C Siamo': gli scatti con più 'like' passano al vaglio della giuria

Sono state pubblicate oggi sulla pagina Facebook del V municipio le fotografie in gara al concorso fotografico C Siamo. Un concorso, orai giunto alla IV edizione, nato con l'intenzione di premiare immagini scattate sul territorio nei pressi delle stazioni della Metro C che lo attraversa: Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie e Mirti. "Le foto", spiega il municipio, "possono ritrarre un luogo di interesse culturale (storico, archeologico, paesaggistico) o le espressioni delle diverse culture che coesistono nel territorio, presenti nei quartieri della fermata della metro per cui si concorre".

I termini per la partecipazione al concorso sono scaduti ieri. Oggi le fotografie sono state pubblicate sulla pagina Facebook. La prima parte della selezione avverrà infatti sui social: le prime tre fotografie per ciascuna delle sei stazioni che riceveranno il maggior numero di 'like', saranno successivamente valutate da una giuria di esperti del settore, nominata dall'amministrazione municipale.

Le immagini vincitrici saranno stampate nel formato corrispondente ai pannelli della Metro C ed esposte con apposite didascalie illustranti il soggetto ritratto nella fermata della sezione per cui si è concorso. La premiazione avverrà nel corso di un evento pubblico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui tutte le fotografie da votare