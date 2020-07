Centocelle, via dei Platani chiusa ai mezzi pesanti: bus deviati e niente cassonetti dei rifiuti

Cambio di viabilità e deviazione dei mezzi pubblici a Centocelle per la chiusura al traffico ai veicoli pesanti e imposizione del limite massimo di velocità a 30 chilometri orari su via dei Platani, nel tratto compreso tra viale Palmiro Togliatti e via dei Frassini. In particolare il divieto di transito è stato imposto ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Lo stop alla circolazione è quindi valido anche per i bus. A darne notizia è il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi.

La decisione, messa nero su bianco in una determina dirigenziale, è stata preso a seguito di sondaggi effettuati sulla condotta fognaria presente in via dei Platani che, secondo quanto apprende Romatoday, ha permesso di rilevare una serie di cavità al di sotto del manto stradale. Oltre alla deviazione del trasporto pubblico, spiega ancora Boccuzzi, “si procederà allo spostamento temporaneo dei cassonetti stradali nel tratto interessato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, come fa sapere l'Atac, le linee 556-n5-n543 in e da via dei Castani deviano per via delle Robinie e viale Palmiro Togliatti. Ad essere temporaneamente soppresse sono le fermate 80398-71680-71685-71686-82438-82437.