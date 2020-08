Centocelle, svastiche sul nuovo murales di piazza San Felice: l'artista interviene e le cancella

Svastiche. Croci. E la scritta "Onore al duce". Tutto con un rosso fosforescente. E' stato vandalizzato così il nuovo murales dell'artista Soledad Agresti realizzato domenica scorsa sul muro di una cabina Acea in piazza San Felice Da Cantalice a Centocelle. Un'opera doppia: da un lato un ragazzino sott'acqua che sembra affogare mentre sorregge fuori dall'acqua un uomo ben vestito e con una ventiquattrore nelle mani. Il secondo il volto allungato di una donna dagli occhi stanchi e l'espressione spaventata, con una mano davanti alla bocca.

"Non sono neppure arrabbiata, solo incredula (ma mi appare anche eccessiva come parola)", ha scritto l'artista su Facebook. "Non comprendo il perché, semplicemente. Ma questo è, neppure 24 ore dopo, qualcuno si è sentito ferito dai miei lavori tanto da indurlo a fare ciò....incredula. Mi sento quasi lusingata da tanta attenzione e impegno....provare a cancellare questa scritta non può altro che essere una mia soddisfazione". E infatti oggi le scritte sono state cancellate e le opere risistemate.

Solo poche ore prima aveva annunciato la nascita dell'opera: "Oggi ho visto l'alba: alle ore 5:30, con secchi, pennelli, colla e colori, ero già a piazza San Felice, Centocelle, pronta a tribolar fatica dietro due lavori. Mi piace lavorare tra la gente, ascoltarne on vociare sommesso ma non troppo, il commento detto ad altri ma fatto a posta perché venga udito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tantissime le persone che sui social hanno condannato il gesto. Solidarietà è stata espressa dal presidente della commissione municipale Cultura, Alessandro Stirpe: "Esprimiamo sdegno profondo e condanniamo senza esitazione il vile gesto. Siamo pronti ad attivarci immediatamente per contribuire a rimuovere questo sfregio che offende i cittadini del V Municipio e di tutta la città".