Scontro via social tra Pulcini e Pd del V municipio. L'assessore: "Non hanno mai faticato". I dem: "Mancano pochi mesi"

Non è la prima volta che tra l’assessore municipale all’Ambiente, Dario Pulcini, e i dem del V municipio si alzano i toni. E anche questa volta, proprio come accaduto nel maggio scorso, a far scattare la diatriba è stato un post su Facebook. “Qualche giorno fa una consigliera piddina in commissione congiunta cultura e ambiente, mentre presentavamo i progetti di riqualificazione del Teatro Alessandrino e dell'area verde di Via dei Meli, a fronte del mio affermare di essere affaticato, si stupiva: certo, loro non hanno mai faticato per il municipio, questo è evidente”, l’esordio del post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale dell’assessore all’Ambiente.

Pulcini ha riassunto poi una una serie di interventi diretti sul territorio, come risistemazione di panchine e pulizia delle aiuole, messi in campo dall’assessore stesso nei giorni scorsi. Poi ha concluso: “Tutto ciò sono certo che un assessore o consigliere piddino non lo ha mai fatto né lo farà mai”. Gli attacchi ai dem proseguono poi nei commenti dove un cittadino fa notare che l’assessore ha utilizzato un linguaggio poco istituzionale nel post. La replica: “Ė esattamente il linguaggio istituzionale che si meritano”. I commenti si susseguono e in un’ulteriore risposta a un cittadino critico verso il suo approccio risponde: “Mi pare evidente il suo essere schierato a priori e a prescindere, quindi con i mafiosi clientelisti incapaci”.

Immediata la reazione del mondo dem del V municipio, che già a maggio, nella persona dell’ex presidente Giammarco Palmieri, aveva fatto scattare una diffida per altre affermazioni di Pulcini che in un post su Facebook aveva parlato di “favoritismi” e “malaffare” delle precedenti amministrazioni. Anche stavolta non è mancata la replica di Palmieri che con un post su Facebook ha definito Pulcini “incompetente, inconcludente e parassitario membro della peggior giunta della storia del nostro territorio” e “persona che non si fa problemi ad insultare chiunque, con una predilezione per le donne e comunque sempre nascondendosi dietro una tastiera”. Poi ha concluso: “Pulcì, divertite sti ultimi mesi, che poi torni nella buchetta insieme agli amici tuoi”.

Le parole di Pulcini sono state commentate anche dalla consigliera dem del V municipio, Maura Lostia: “Questo tizio dovrebbe essere un assessore di Roma Capitale”, ha scritto, sempre con un post su Facebook. “Leggendo questo post si evidenzia che non riesce a parlare del proprio lavoro senza offendere il Pd dal quale è ossessionato”; “nasconde la sua inettitudine e le lacune di questa amministrazione dando la colpa a chi c'era prima. Tu assessore sei colui che deve garantire i servizi non quello che va piantando cose nel territorio senza preoccuparti che se poi le piante non le curi muoiono”; “il Pd è composto da mafiosi, attaccati alle poltrone. E su questo mi riservo di tutelarmi con il mio avvocato, perché non accetto più che il primo che passa per strada possa mettere in dubbio la mia moralità”.

Un commento è arrivato anche da Riccardo Vagnarelli, segretario municipale del Pd: “Eccolo il noto assessore Pulcini, quello che continua a denigrare la precedente giunta e anche i consiglieri attuali. Tutto questo per nascondere il fallimento nel suo ruolo istituzionale solo propaganda continua con la speranza che qualcuno voti nuovamente il movimento. Aggiustare una panchina per non affrontare le grandi tematiche del territorio. Finirà presto il suo mandato. Pochi mesi e tutta questa inutilità istituzionale verrà spazzata via”.

Interpellato in merito Pulcini ha affermato che il suo post “faceva riferimento alle parole di una consigliera dem che definiva l’attività istituzionale laboriosa ma non faticosa. Al contrario mi sono sentito rivolgere offese gratuite e senza senso”.