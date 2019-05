Centocelle: Questore chiude per 5 giorni locale in viale della Primavera. "Ci fu maxi rissa con 40 persone"

Nella mattinata odierna, gli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale hanno eseguito il provvedimento di chiusura, per 5 giorni, emesso dal Questore di Roma Carmine Esposito in base all'articolo 100 del T.U.L.P.S., nei confronti di un pub in viale della Primavera.

La notte del 30 marzo in quel locale vi era stata una maxi rissa, che aveva visto protagoniste persone munite di bastoni ed armi improprie, per la quale erano intervenute diverse pattuglie della Polizia di Stato, allertate da segnalazioni di cittadini al NUE.

All’arrivo dei poliziotti, però, si erano già tutti dileguati ed il titolare aveva minimizzato quanto appena accaduto. Da ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto che le persone coinvolte erano una quarantina, tutte armate di bastoni, mazze catene ed altro: materiale in parte ritrovato e sequestrato.

Durante un controllo amministrativo effettuato all'interno del pub nei primi giorni di aprile, gli investigatori dell'amministrativa hanno identificato e controllato 20 persone: tra queste, diverse erano pregiudicate e alcune anche sottoposte a Daspo o comunque avevano pregiudizi penali riconducibili a reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (possesso di artifizi pirotecnici, violazioni di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, porto abusivo di armi in luogo pubblico, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali).

Inoltre, i poliziotti hanno anche accertato e sanzionato diverse gravi violazioni amministrative attinenti al mancato rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza.