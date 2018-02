VIDEO | Centocelle, 'scoppia' contatore e l'acqua invade viale della Primavera

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tanti i disagi per i residenti del quartiere che sono rimasti per ore senza acqua

Il guasto alle prime luci dell'alba di oggi 27 febbraio a viale della Primavera, all'altezza di via Aretusa. Tante le famiglie del Prenestino e di Centocelle rimaste senza acqua per ore. Sul posto i tecnici Acea e una squadra dei Vigili del Fuoco. L'acqua ha invaso la strada che si è poi ghiacciata come si vede nel video di Daniele Fianchini. Alle 9 il tratto di strada, chiuso temporaneamente, è stato di nuovo aperto e nelle abitazione, man mano, è tornata l'acqua corrente. Alla base del guasto ai contatori il probabile vistoso calo delle temperature.