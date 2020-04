Tor Tre Teste, servizio giardini al lavoro per la potatura dei pini

Lavori per la messa in sicurezza degli alberi oggi a Tor Tre Teste. Il servizio giardini, che come fa sapere il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi è al lavoro anche nei giorni dell'emergenza Coronavirus, ha potato i pini di via Rolando Lanari all'incrocio con Via Walter Tobagi. L'intervento è iniziato oggi e durerà anche nei prossimi giorni.

Il 27 marzo scorso l'elenco dei principali lavori di manutenzione del verde effettuati nel primo trimestre del 2020 e relativi all'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi e delle scuole in carico al V municipio è stata pubblicata sul sito. Dagli sfalci alla pulizia dei rifiuti, dai rami pericolosi agli alberi da potare o addirittura tagliare fino alla sostituzione dei chiusini rovinati e pericolosi nei parchi e in alcuni complessi scolastici. Tutti gli indirizzi degli interventi sono stati inseriti nel documento redatto dalla direzione tecnica dell'Ufficio verde pubblico e scolastico.