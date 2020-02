Tor Tre Teste, erba sfalciata al parco di via Lepetit: "Restituito il decoro"

Manutenzione del verde al parco di via Lepetit, in zona Tor Tre Teste, nel V municipio. A darne notizia l'assessora all'Ambiente, Laura Fiorini, con un post su Facebook. "Una squadra del Servizio Giardini di Roma Capitale ha operato per alcuni giorni nell’area verde dove sono stati sfalciati i prati, rifinite le siepi, potati e sagomati i cespugli", ha scritto. "Un’operazione che ha restituito decoro a questo spazio verde nel quadrante Est della Capitale".

Non solo Tor Tre Teste. Sempre nel V municipio, ha spiegato ancora l'assessora, "gli operatori del Servizio giardini hanno rimosso le ramaglie a terra in via Pisino e la pulizia prosegue all’interno di parco Taverna dove si provvederà anche al taglio dell’erba".

Sempre a Tor Tre Teste si trova anche il parco Palatucci, oggetto alla fine di dicembre di un'interrogazione di Fdi in merito alla presenza di topi nell'area verde. "Intervento straordinario e immediata derattizzazione" erano state le richieste.