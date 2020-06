Al parco di Tor Tre Teste preoccupano i topi. I cittadini: "Sono vicino ai bambini". Pulcini: "Intervento entro luglio"

Erba alta e topi che condividono la spazio insieme ai bambini. Un problema annoso per il parco di Tor Tre Teste, tornato urgente in queste settimane quando, dopo mesi di quarantena, famiglie e bambini sono tornati ad abitare le aree verdi della città. “Ed è proprio l'area attorno al laghetto, dove si concentra la maggior parte delle persone, che è infestata dagli animali. Lì si vedono molti topi, alcuni dei quali anche molto grossi, che corrono per il prato che è spesso pieno di bambini”, racconta Giuseppe Marino, dell’associazione Vivere Eco. “Come associazione abbiamo coprato un tagliaerba ma non abbiamo le forze per fare tutto da soli”.

Tra i problemi che aggiungono disagi per una tranquilla fruizione del parco c’è anche quello delle perdite di acqua dei tubi del sistema di irrigazione. Proprio come per il problema dei topi, all’ordine del giorno da molto tempo, anche le perdite di acqua sono state denunciate in altre occasioni. L’ultima delle quali è stata riportata a dicembre anche da Romatoday in quanto aveva creato una grossa pozzanghera. “Recentemente il problema si è verificato vicino al laghetto”, prosegue Marino. “E’ stata aperta una buca per effettuare la riparazione ma il tubo perde ancora. E’ scoperto da più di un mese e non sappiamo quando si interverrà”.

Contattato da Romatoday l’assessore all’Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, spiega di conoscere i problemi del parco e di essere al lavoro per risolverli: “Abbiamo già effettuato un sopralluogo con l’ufficio Gestione specie sinantrope del dipartimento capitolino Tutela ambientale”, spiega. “Abbiamo firmato da poco un accordo quadro per la disinfestazione e la derattizzazione nel nostro muicipio e abbiamo programmato un intervento dovrebbe avvenire a breve, entro luglio”, spiega. “Per quanto riguarda l’erba invece bisogna tenere in considerazione che il parco è molto grande. Il lavoro è già iniziato e proseguirà prossimamente. Stiamo cercando di dare un servizio a tutto il territorio visto che negli anni passati si pensava solo alle ville storiche come Villa De Sanctis e Villa Gordiani”. In quanto ai tubi che perdono: “Siamo intervenuti più volte. Si tratta di un impianto di irrigazione installato ai tempi di Veltroni e costato oltre un milione di euro. Abbiamo i fondi per la manutenzione di questi impianti e chiederemo di mettere in programma un intervento”.

Intanto, proprio questa mattina, il quartiere è stato interessato da un incendio scoppiato tra le sterpaglie nei pressi di un parcheggio nei pressi di via dei Berio. E’ stato quasi subito domato. Nel mirino ci sono le sterpaglie non tagliate.