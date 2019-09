Tor Tre Teste, Boccuzzi: "Il parcheggio di via Tovaglieri aprirà presto, c'è il via libera ai lavori"

E' in fase di conclusione l'iter per l'utilizzo dell’area a parcheggio pubblico del lastrico solare dell’immobile adibito ai servizi elettorali di in Via Francesco Tovaglieri, A Tor Tre Teste. Lo scorso marzo il Consiglio comunale a maggioranza pentastellata aveva approvato una risoluzione per realizzare 130 stalli sul tetto dell'edificio e ora nulla osta dagli uffici capitolini è arrivato. "Dobbiamo solo effettuare un sopralluogo con l'ufficio tecnico e la polizia locale", ha spiegato il presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi, "per verificare cosa manca per renderlo accessibile come le strisce a terra o la rimozione dei new jersey".

La struttura è nota anche come ‘Ecomostro di Tor Tre Teste’. I lavori per la sua realizzazione sono iniziati nel 1983 con lo scopo di renderlo un deposito dell’Atac. Ma non è mai stato utilizzato. Nel 2009 una società privata avanza un progetto di riqualificazione nell’ambito del Piano urbano parcheggi cittadino con l’obiettivo di realizzare 166 boz auto, 57 stalli e un centro culturale. Anche questa volta tutto si ferma per motivi burocratici. Nel 2015 la scelta di destinarlo ai servizi elettorali. La struttura, però, per gli abitanti del quartiere ha continuato a rappresentare un ecomostro sottoutilizzato. Così è arrivata la decisione di adibirlo a parcheggio.

Il minisindaco ha spiegato: "A partire dalla richiesta di riapertura a parcheggio formulata da parte dell'assessore alla mobilità del V Municipio e arrivando alla Risoluzione del 25 marzo 2019 della maggioranza Cinque Stelle, a firma del capogruppo a nome di tutti i consiglieri M5S, ad oggi, il percorso intrapreso da questa amministrazione consentirà come promesso in breve tempo di migliorare la viabilità del quartiere permettendo ai cittadini di usufruire dell'area di parcheggio sul lastrico solare dell'Ecomostro. Dopo 36 anni la struttura inizierà ad essere finalmente utilizzata dai cittadini".