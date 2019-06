Molesta clienti del supermercato e rovescia prodotti in terra, poi aggredisce agenti

E' entrato all’interno del supermercato Lidl di Tor Tre Teste ed ha iniziato a molestare i clienti. Poi ha cominciato a rovesciare in terra svariati prodotti presenti sugli espositori ed a prendere a pugni un registratore di cassa. Gli attimi di apprensione sono stati vissuti intorno alle 20:00 di martedì 25 giugno nell'esercizio commerciale che si trova al civico 707 della via Prenestina.

Quando gli agenti del commissariato Prenestino sono giunti sul posto, l’uomo, un 40enne romano si è scagliato contro di loro, sferrando un potente pugno al petto di uno dei poliziotti intervenuti. Bloccato con non poca difficoltà dagli operatori è stato tratto in arresto per resistenza, lesioni e danneggiamento.