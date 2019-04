Incendio a Tor Tre Teste, a fuoco due auto in via Lepetit

Un'auto a fuoco, un'altra coinvolta e pesantemente - in maniera quasi irrimediabile - danneggiate, una strada chiusa. E' questo il bilancio dell'incendio divampato nel pomeriggio in via Roberto Lepetit, nella zona di Tor Tre Teste. Al civico 7 della via che ospita il commissariato di Polizia, poco dopo le 16 le fiamme hanno interessato un Suv della Bmw. Coinvolte altre due vetture parcheggiate.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno velocemente domato l'incendio. Sul posto anche gli agenti del V grupp Prenestino ex Casilino che durante le operazioni di spegnimento hanno chiuso la strada.

Da accertare l'origine del rogo. Esclusa al momento, vista anche l'ora del rogo, l'ipotesi dolosa.

foto di Martina C.