Incendio in via di Tor Tre Teste: mezzo dell'Ama in fiamme

Incendio in via di Tor Tre Teste, a Torrespaccata. Le fiamme sono divampate alle 9:40 di martedì 21 maggio a bordo di un mezzo dell'Ama che si trovava all'altezza dell'incrocio con la via Casilina. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

A prendere fuoco la parte posteriore del mezzo Ama. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con rallentamenti nella zona dell'incendio dovuta alla chiusura temporanea della strada fra via della Bella Villa e via dei Fiorrancini, con il traffico deviato su via dei Ruderi di Casa Calda.

Un altro mezzo dell'Ama aveva preso fuoco a Ponte di Nona - Villaggio Falcone lo scorso 23 marzo mentre transitava sulla via Prenestina.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...