Coronavirus, a Tor Tre Teste flash mob con violino e violoncello: "La musica porta sollievo"

Se ormai il flash mob delle 18, con canti dal balcone e musica, per molti cittadini romani è diventato quasi un abitudine, continuano a non mancare le sorprese. A Tor Tre Teste due musicisti hanno deciso di far sentire la propria voce con violino e violoncello.

I due musicisti, come riporta l'Agenzia Dire, sono Roberto Boarini, musicista e docente di Violoncello presso il Liceo musicale Farnesina, e Eleonora Giosuè, insegnante di violino nel liceo musicale Chris Cappell College.

"Lo abbiamo fatto per dare un segno tangibile della nostra appartenenza alla comunità in questo momento difficile", hanno dichiarato "e perché essendo musicisti conosciamo il potere della musica nel portare sollievo, serenità e spensieratezza. Tutte cose di cui c'è estremo bisogno in questo momento". La risposta dei vicini dai balconi? "È stata grandiosa", hanno concluso. "Ci hanno detto: 'Ci vediamo domani'!".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sostieni RomaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di RomaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Allegati