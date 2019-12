Tor Tre Teste, disagi per le modifiche alla linea 556: "Convocare una commissione urgente"

Lunghe attese e percorsi complicati. Il cambio di tragitto della linea del bus 556 crea disagi ai residenti di Tor Tre Teste tanto che un gruppo di consiglieri, sia in Campidoglio sia in municipio, ha chiesto la convocazione urgente di una commissione mobilità sul tema. La 'rivoluzione' è scattata il 16 ottobre scorso quando Atac ha annunciato modifiche a 12 linee di superficie.

La 556 è stata modificata per consentire ai quartieri Tor Tre Teste e Torre Maura di avere connessione, oltre che con la metro C, anche con la metro A. La è stata quindi prolungata fino alla stazione metro A di Anagnina percorrendo viale Torre Maura e il corridoio della mobilità di viale Antonio Ciamarra passando dal Policlinico Casilino. Non è più passato a Torre Maura, sostituito dalla linea 313.

Dal comitato di quartiere di Torre Spaccata "sono arrivate tantissime segnalazioni di disservizio sulla linea 556", si legge in una comunicazione indirizzata al presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefàno, firmata dai consiglieri Ilaria Piccolo, Giovanni Zannola, Lavinia Mennuni e Cristina Grancio. La richiesta risale al 26 novembre: "Una commissione urgente per appurare i problemi e prendere decisioni in merito". Il 2 dicembre la stessa richiesta è stata avanzata a livello municipale firmata da Maura Lostia e Stefano Veglianti.