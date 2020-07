Tor Tre Teste, al via la derattizzazione al lago Palatucci. Pulcini: "Non date cibo agli animali"

E' iniziato ieri l'intervento di derattizzazione al lago Palatucci dentro al parco di Tor Tre Teste. Sono state posizionate 14 esche che nelle prossime settimane verranno monitorate. La notizia è stata data dall'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, che è intervenuto insieme all'ufficio Gestione Specie Sinantrope e Problematiche del dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma. Un intervento molto atteso dai cittadini che a più riprese hanno denunciato la presenza di molti topi in un'area, come quella attorno al lago, vissuta da molte famiglie.

"Come più volte comunicato ai cittadini e come confermato dal biologo del Comune con cui ho pianificato questo intervento", ha spiegato l'assessore Pulcini. "Il principale motivo per cui vi è stato un aumento dei topi nell'area, è a causa delle persone che lasciano cibo, pensando di nutrire gli animali presenti. Ricordo che è vietato dare cibo agli animali allo stato selvatico, poiché si rischia di ucciderli. Gli animali allo stato brado sono perfettamente in grado di procurarsi da soli il cibo necessario alla loro sopravvivenza".

Da qui l'invito ai cittadini: "Astenersi dal dare cibo agli animali, poiché alimenta la presenza di topi e rischia di uccidere gli animali selvatici, nonché a redarguire chi ancora prosegue. Stiamo lavorando anche per mettere dei cartelli al riguardo, di modo che non vi sia più alcuna scusa per chi continua questa nefasta pratica".