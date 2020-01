Tor Tre Teste, i sindacati al V municipio: "Fate arrivare il bus 556 al centro commerciale Gran Roma"

Un mezzo pubblico a servizio di lavoratori e utenti per il centro commerciale Gran Roma, nei pressi del Raccordo all’altezza di Torre Angela. È questa la richiesta avanzata dai sindacati all’amministrazione del V municipio. “Al momento non c’è una connessione adeguata con i mezzi pubblici dal momento che al centro commerciale ci si arriva solo con una navetta messa a disposizione dal centro che collega alla fermata del bus più vicina, distante a piedi oltre un chilometro”, spiega il segretario generale della Fisascat-Cisl di Roma e Lazio, Stefano Diociaiuti. “Ma sia la frequenza della navetta sia quella del bus sono troppo sporadiche”, aggiunge.

Per parlare di questo problema lo scorso 21 gennaio Cgil di Rieti Roma Eva, Cisl di Roma Capitale e Rieti, Uil di Roma e Lazio hanno incontrato il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi, l’assessore al Bilancio, Sandro Emiliani, e l’assessore all’Ambiente, Dario Pulcini, e l’assessora ai Lavori Pubblici, Paola Perfetti. “Abbiamo richiesto al presidente del Municipio un'estensione del percorso della linea 556 in modo tale da supportare la mobilità del quartiere, permettendo a lavoratori e clienti del centro commerciale di raggiungerlo comodamente. Al momento, infatti, i dipendenti e i clienti non dotati di un mezzo proprio di trasporto faticano a raggiungere il centro: i disagi per i lavoratori sono insostenibili, e l'assenza di una connessione adeguata rischia di compromettere, sul lungo termine, la competitivita' stessa del centro commerciale.

Ha concluso poi il sindacalista: “Nel corso della riunione abbiamo fatto presente un'ulteriore criticità logistica, legata alla mancanza di un collegamento stradale di uscita del raccordo da Roma-Napoli verso Roma-Firenze. Purtroppo, su questo punto non ci sono novità all'orizzonte. Per parte nostra, faremo il possibile per trovare soluzioni concrete a sostegno di un centro commerciale che ha grandi potenzialità. La nostra attenzione resta alta: non vorremmo che i problemi logistici avessero ricadute sul buon andamento delle attività commerciali, e conseguentemente sui livelli occupazionali”.