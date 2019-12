Tor Tre Teste, cresce il malcontento per le modifiche al bus 556: "Attese anche di un'ora"

Chi non ha alternative attende anche più di un’ora mentre sempre più persone per andare a lavorare decidono di utilizzare la propria automobile. Le modifiche al tragitto del bus 556, scattate nell’ottobre scorso, stanno facendo crescere il malcontento tra i residenti di Tor Tre Teste. “Si tratta dell’unico autobus che attraversa il quartiere. Da quando il percorso è stato allungato fino alla fermata della metro A Anagnina la gente aspetta alla fermata 40 minuti, a volte anche un’ora. Basta passare per il quartiere per vedere che la gente in attesa è arrabbiata”, spiega un residente, Giuseppe Marino, dell’associazione Vivere Eco impegnata nella pulizia del quartiere e delle sue aree verdi.

La 556 è stata modificata per consentire ai quartieri Tor Tre Teste e Torre Maura di avere una connessione, oltre che con la metro C, che si trova sulla vicina Casilina, anche con la metro A ad Anagnina, sulla Tuscolana. “La gente deve andare al lavoro e non sa quanto dovrà aspettare. Come è possibile prendere i mezzi pubblici in questo modo? Chi ha la macchina decide di usare mezzi propri, chi non ce l’ha, come gli anziani, si mette ad aspettare anche un’ora a fermate che non hanno nemmeno una panchina dove sedersi. Anche solo per raggiungere il vicino ospedale Casilino. Così il tragitto è troppo lungo, non è possibile che un bus debba attraversare tutti quei quartieri prima di tornare qui, è normale che ci metta così tanto”.

Negli incontri effettuati sia prima sia dopo le modifiche al tragitto del bus “avevamo chiesto di aggiungere una navetta che ci portasse alla metro C oppure sulla Togliatti dove passano tram e bus che vanno in molte direzioni. Non dimentichiamo che uscire da questo quartiere a piedi è molto difficile e ci vuole molto tempo”.

La protesta dei cittadini è arrivata anche ai consiglieri municipali e comunali. Entrambi, infatti, nelle scorse settimane hanno presentato richiesta di convocazione di commissioni capitoline e municipali sul tema. Ma la convocazione non è ancora arrivata.