Tor Tre Teste, il bus 556 al tavolo della commissione Mobilità. Boccuzzi: "La linea va rivista"

Aumentare le corse in alcune fasce orarie e aggiungere una fermata in via Manfredonia. Si è parlato anche della linea bus 556, questa mattina, nel corso di una commissione capitolina Mobilità, presieduta dal consigliere M5S Enrico Stefàno, durante la quale è stata affrontata l'organizzazione delle linee 787, 057, 556, 712.

Sulla linea 556 nei mesi scorsi sono scattate le polemiche dei residenti a Tor Tre Teste. In particolare, i cittadini lamentano che le lunghe attese sono scattate dopo che il tragitto della linea è stato modificato per fare in modo che Tor Tre Teste e Torre Maura abbiano una connessione sia con la metro C, che si trova sulla vicina Casilina, sia con la metro A ad Anagnina, sulla Tuscolana.

"Oggi in commissione, alla presenza sia di Atac sia di Roma Servizi per la Mobilità, abbiamo portato le richieste del territorio", ha spiegato il presidente del V municipio, Giovanni Boccuzzi. "Chiediamo che il tragitto possa essere rivisto, perché è molto lungo e i tempi di attesa si sono allungati. Per esempio la tratta potrebbe essere spezzata in due. Abbiamo chiesto un'ulteriore fermata in via Manfredonia, perché per il momento ne è stata realizzata solo una in un solo senso di marcia. Servirebbe inoltre un impegno per aumentare la frequenza dei passaggi, soprattutto nelle fasce orarie utili agli studenti per andare a scuola. Ci è stato detto che non appena apriranno le scuole verrà effettuato un monitoraggio".