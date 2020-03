Tor Tre Teste, piantati 22 alberi nel parco di via Olcese

Alberi per il parco tra via Olcese e via Tovaglieri a Tor Tre Teste. Sabato mattina, 29 febbraio, il gruppo Alberi in periferia insieme all'associazione del quartiere ViverEco hanno piantato venti ulivi nell'area verde che sorge proprio di fronte alla scuola Madre Teresa di Calcutta.

Presente anche l'assessore all'Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, che ha spiegato: "Stiamo programmando la manutenzione straordinaria del verde. Quest'anno avremo centomila euro, una cifra che non abbiamo mai avuto prima nel municipio e useremo parte di questi fondi per sistemare lo spazio davanti a questa scuola".

Alberi in periferia è un gruppo spontaneo che raccoglie fondi grazie a serate con spettacoli teatrali e musica e li usa per acquistare e piantare alberi. Proprio sabato ha annunciato di aver raggiunto, in poco più di sei mesi, "l'obiettivo che ci eravamo dati: piantare 100 alberi nelle periferie romane".