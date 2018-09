VIDEO | Tor Sapienza, ecco il sottopassaggio “dell’orrore”: cumuli di rifiuti speciali abbandonati

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Cumuli di rifiuti di ogni genere. Topi morti. Fango e resti di liquami fognari. Siamo in via Guglielmo Sansoni, strada di collegamento tra via Collatina e via Salviati, a Tor Sapienza. Una strada che passa sotto la reta ferroviaria e che, ad ogni forte pioggia, viene chiusa per allagamento. “Le pompe di sollevamento acque non funzionano da anni - denuncia Alessandro Moriconi del comitato di quartiere di zona -, certo non si era mai creata una situazione tanto assurda”.

Durante il nostro “giro infernale” di stamattina, venerdì 28 settembre, troviamo sul posto gli agenti della Polizia locale del Gruppo Spe (sicurezza pubblica emergenziale), i quali confermano come i rifiuti presenti siano stati accumulati nel giro di una settimana, da quando la strada è stata chiusa. I caschi bianchi, prima di avviare la bonifica e pulizia dell’area utile a riaprire via Sansoni, stanno ispezionando i rifiuti in cerca di prove: vorrebbero provare a risalire a chi ha gettato li l’immondizia. Mobili, resti di calcinacci ed ingombranti. Per gli automobilisti di zona non è una buona notizia, visto che al momento non è prevista una data di riapertura della via.