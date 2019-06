VIDEO | Asfalto nuovo che si sbriciola e rifiuti in strada da un mese, benvenuti a Tor Sapienza

Sono li da più di un mese. Rifiuti accumulato giorno dopo giorno che, ormai, invadono anni i marciapiedi. Ed è così in tutto il complesso di case Ater ed Erp tra viale Giorgio Morandi e via Tranquillo Cremona, dove il comitato di quartiere manda ormai segnalazioni ogni giorno: “Non si può stare così, senti la puzza - dice Nuccia D’Alessandro, vice presidente del comitato Morandi-Cremona -, questa amministrazione ci ha dimenticati, è evidente”.

Ma la cosa non finisce qui, perché nell’ambito del progetto “strade nuove”, è stata asfaltata da poco più di una settimana fa viale Giorgio De Chirico, importate arteria di zona che collega via Prenestina a via Collatina. Peccato che l’asfalta si sia “spostato”. In un punto si può vedere bene questo “strano fenomeno”, perché dove si è sbriciolato aprendo anche delle grosse crepe, è venuto via con lui anche l’insegna orizzontale. Tutto nuovo, tutto già da rifare.