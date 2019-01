VIDEO | Tor Sapienza dove i rifiuti non si raccolgono più: il quartiere è una discarica a cielo aperto

Rifiuti che invadono i marciapiedi, e parte delle strade, alcuni addirittura bruciati. Con le strade completamente sporche, di fronte alle aziende e agli uffici pubblici che ancora insistono in questa zone. Siamo a Tor Sapienza, quartiere della periferia est di Roma. Una zona che ormai da anni combatte contro i roghi tossici dal campo di via Salviati, con il sottopasso di via Guglielmo Sansoni che, anche in questi giorni, viene continuamente chiuso per allagamenti o perché trasformato in discarica a cielo aperto. Potevano mancare i cassonetti pieni, come nel resto della città? Ovviamente no. Passando per via Raffaele Costi - in cui ha sede l’agenzia delle entrate e un ufficio di ferrovie per l’Italia - e via di Tor Cervara dove lo scenario è davvero desolante. In via Costi si possono vedere anche i resti dei rifiuti andati alle fiamme durante i giorni di festa. Siamo alla fine della civiltà