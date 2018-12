Tor Sapienza, pedoni a rischio in viale de Chirico: "Subito dissuasori"

Il 3 dicembre un uomo è stato investito proprio lì, dove le macchine sono abituate ad accelerare "invitate" dall'ampiezza della carreggiata, a doppia corsia. Le strisce pedonali ci sono, ma in viale Giorgio de Chirico, vialone nel cuore di Tor Sapienza alta, attraversare in sicurezza è un'impresa. E ora i cittadini, dati i diversi incidenti mortali, chiedono interventi strutturali.

A firmare una lettera inviata al presidente del municipio V Giovanni Boccuzzi, agli assessori ai Lavori pubblici Paola Perfetti e all'Ambiente Dario Pulcini, è il comitato di quartiere Morandi Cremona, da sempre attivo sui problemi del quadrante. La vicepresidente Nuccia D'Alessandro chiede l'installazione di quattro dissuasori di velocità in quattro punti diversi: davanti al palazzo ex Poste, a bar e sala giochi, all'istituto Diaz e al supermercato Maury. E suggerisce anche dove attingere per le risorse economiche.

Il 30 ottobre sono stati aggiudicati dei lavori di manutenzione straordinaria della carreggiata proprio su viale De Chirico. Si tappano le buche, finalmente. Ma la formula del ribasso d'asta ha fatto risparmiare all'ente locale 162mila euro. Che ora potrebbero essere utilizzati, è la proposta, per l'installazione dei dissuasori.