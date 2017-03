Via Collatina 391, a un anno dal sequestro l'ex pastificio è di nuovo occupato

Un recinto di rifiuti accatastati ai lati e negli scantinati, i panni stesi, una cucina di fortuna. E' l'ex pastificio di via Collatina, civico 391, un anno dopo l'incendio, lo sgombero e il sequestro. Niente è cambiato, l'immobile è di nuovo occupato da un paio di mesi nonostante il pericolo crollo. In sopralluogo il comitato di quartiere Tor Sapienza che ha richiesto un intervento immediato delle istituzioni.

"Abbiamo trovato all'interno una quindicina di persone. Hanno un po' pulito l'interno, si vede dalle foto, ma fuori è tutto identico a un anno fa. Non abbiamo saputo più niente delle indagini sui rifiuti interrati nel terreno antistanti. Qui è l'abbandono più totale". A parlare Roberto Torre, presidente dello storico comitato che da secoli denuncia lo stato di incuria in cui versa quella porzione di periferia, dimenticata da Dio ma ancor di più da chi governa.

Il rogo che scoppiò nel capannone occupato risale a più di un anno fa. Erano le 23 dell'11 gennaio 2016. Un nuvola di fumo nero visibile dall'intero quadrante svegliò la zona. Le famiglie occupanti, 50 nuclei, vennero evacuate e il fabbricato fu messo in sicurezza. Oltre 12 mesi dopo il comitato di quartiere racconta la stessa identica storia di un anno. Niente di nuovo per i residenti di questo parte di Roma. "A Tor Sapienza siamo abituati a non essere ascoltati. Qui le risposte ormai non arrivano più".