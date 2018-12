Tor Sapienza, finiti i lavori sotto ponte di via Longoni: "Mai più allagamenti" 

Sono terminati i lavori alla strada sotto il ponte tra via Collatina e via Longoni, in zona Tor Sapienza, avviati dall'amministrazione del municipio V per far fronte, e scongiurare, il problema degli allagamenti nelle giornate di pioggia. Fin'ora sono bastate poche ore di maltempo per ridurre a un lago un tratto di pochi metri, con conseguente pericolo per gli automobilisti e i mezzi pubblici. Ora però si promette un giro di vite.

"È un tratto di strada che proprio sotto lo stesso ponte, come pioveva c'era un problema di allagamento, con la chiusura della stessa strada da parte della polizia locale e con l'intervento della protezione civile attraverso l'installazione di pompe idrovore" ha detto Umberto Placci, consigliere e presidente commissione politiche sociali del V municipio di Roma. Che mette il cappello sugli interventi di risanamento del quadrante.

"Stiamo parlando di una situazione che durata per circa 15 anni fino a quando, quest'amministrazione targata M5S del V municipio di Roma, ha portato alla luce questa problematica al Dipartimento Simu con l'immediato intervento, andando a sostituire tutti i tubi del sistema fognante, intervenendo sulle caditoie e bonificando tutta l'area che si trovava intorno al ponte, intervenendo sul canale di Tor tre teste". Poi la promessa: "Ora come d'incanto non si allaga più"