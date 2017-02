A Tor Sapienza anche Striscia La Notizia: dopo il servizio in tv Ama pulisce

Questa mattina via Sansoni e via Salviati sono incredibilmente tirate a lucido, come i cittadini non le vedevano da diverso tempo. E tutti concordano, il servizio di Striscia la Notizia andato in onda ieri sera dalla baraccopoli di Tor Sapienza ha sicuramente accelerato i tempi di un intervento che i cittadini chiedono da settimane. Una bonifica dell'area che circonda l'insediamento iniziata a dicembre e interrotta dopo poco.

"Questa mattina l'Ama è intervenuta in forze. Speriamo che non duri come un mazzo di fiori. Ora lotta senza tregua!!!" scrive il presidente del comitato di quartiere, Roberto Torre, intervistato dal giornalista di Striscia il giorno prima. "Conviviamo con tutto questo da anni. Eravamo affumicati dai fumi alla diossina con Veltroni, con Alemanno, con Marino, con Tronca e ora con la Raggi". La telecamera mostra la nebbia che si leva come di consueto dalle baracche, insieme alle montagne di rifiuti abbandonati sulla strada, a pochi metri dalla sede della Questura.

"Qui sotto c'è l'acqua vergine, non ce lo dimentichiamo, è tutto inquinato. E' una vergogna, come comitato di quartiere chiedemmo l'installazione di una centralina dell'Arpa per verificare lo stato dell'aria. Doveva pensarci il Comune, non è mai arrivata".