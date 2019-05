Tor Sapienza sei Divina: dopo 38 anni la promozione nei Dilettanti, è festa

Il Tor Sapienza vola in Serie D, decisiva la vittoria in casa del Morolo per 2-1, firmata dalle reti di Toracchio e Santori, per i padroni di casa gol della bandiera di Damiani.

Con questo successo il Pro Calcio Tor Sapienza diventa irraggiungibile per Pomezia e Sora volando così tra i Dilettanti dopo 38 anni. Una vittoria festeggiata anche nel quartiere, con foto di gruppo tra tifosi e calciatori dopo il match vinto.