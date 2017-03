Tor Sapienza, il parco orrido tra panchine divelte e giochi arrugginiti

Basta un rapido sopralluogo e qualche scatto con lo smartphone per documentare le pessime condizioni in cui versa il parco giochi del quartiere Tor Sapienza.

Ieri mattina il comitato di zona è stato testimone dello scempio proprio in via di Tor Sapienza, a pochi metri da via Prenestina. Lo scivolo vandalizzato con le solite scritte dei writer è il meno. Delle panchine esiste solo uno scheletro arrugginito, il verde è talmente residuo che è più corretto parlare di distesa di terriccio.

Ai lati della cancellata troviamo depositati cumuli di calcinacci. Un luogo indegno ad accogliere i bambini della zona. Sui social network la denuncia del Cdq che richiede "immediato intervento delle istituzioni per ripristinare una situazione quantomeno decorosa".