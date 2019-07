Tor Sapienza: pregiudicati fermati con charas e shaboo. I cristalli nascosti nello sciroppo

Centocinquanta grammi di shaboo, 170 di hashish del tipo charas e 40 dosi di eroina. Ad andare a dama gli agenti del commissariato Prenestino di polizia che hanno fermato ed arrestato due uomini.

In particolare, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, i poliziotti hanno notato sulla via Prenestina un'auto con due soggetti a bordo che all’improvviso è stata vista compiere manovre repentine di cambio di corsia a velocità elevata. Seguito a distanza il veicolo è stato fermato per un controllo in viale Giorgio De Chirico, a Tor Sapienza.

I due occupanti, identificati per due uomini di 37 e di 52 anni, entrambi iraniani con precedenti di Polizia, si sono mostrati da subito agitati. Uno dei due, appena uscito dal carcere dove aveva scontato una pena per lesioni e tentato omicidio, ha riferito ai poliziotti di avere dello stupefacente nello zainetto.

Durante la perquisizione sono state sequestrate 2 scatole di sciroppo contenenti due sacchetti in cellophane in cui erano nascosti dei cristalli trasparenti, risultati essere anfetamine del tipo “Shaboo”, per un peso complessivo di circa 100 grammi.

Ulteriori 38 grammi della medesima sostanza sono stati rinvenuti all’interno di un borsello.

Sequestrati anche 170 grammi di hashish del tipo “Charas” e 40 dosi di eroina. Entrambi arrestati, i due stranieri, dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.