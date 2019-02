Roghi tossici, consegnata una petizione europea al presidente Tajani

Una petizione europea per far fronte all'emergenza dei roghi tossici e del traffico illegale di rifiuti nei campi rom della Capitale. Il documento è stato consegnato ieri al Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, Prima firmataria del documento è Roberta Angelilli che nel 2014, in qualità di ex Vicepresidente del Parlamento Europeo, con una interrogazione sottopose l’emergenza alla Commissione Europea che aprì un’indagine. Come anticipato ieri da Romatoday, l'input all'iniziativa viene dalla situazione vissuta dal quartiere di Tor Sapienza, dove i cittadini, quotidianamente, sono costretti a fare i conti con i fumi dei roghi di immondizia che si sollevano dalla baraccopoli di via Salviati.

“Nonostante le rassicurazioni fatte dall’Italia alla Commissione Europea per chiudere la procedura di indagine avviata, le Istituzioni italiane non hanno dato assolutamente seguito agli impegni presi, né a livello comunale, né regionale" ha dichiarato Angelilli. "In alcuni campi, come ad esempio quello di via Salviati, c’è una situazione di massimo degrado con un accumulo di tonnellate di rifiuti che configurano una vera e propria emergenza ambientale e sanitaria” ha concluso l’ex vice presidente del Parlamento europeo.

A supporto dell'iniziativa, un lungo elenco di comitati e associazioni cittadine, prevalentemente dei quartieri interessati dalla problematica, che hanno sottoscritto la petizione: "Di fronte alla totale indifferenza delle Istituzioni italiane sia a livello nazionale che locale abbiamo deciso di richiedere un intervento alle Istituzioni europee perché la situazione nei campi rom e nelle zone limitrofe è talmente grave da violare tutte le direttive europee sul trattamento dei rifiuti e sul rispetto dell’ambiente e la qualità dell’aria”.