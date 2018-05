Tor Sapienza invasa dai rifiuti: "Qui è ancora emergenza. Montagne di immondizia in strada"

Se Roma si è in parte ripresa dall'ennesima emergenza rifiuti di fine aprile, Tor Sapienza sembra far eccezione. Specie nel quadrante compreso tra via Raffaele Costi, via Tiratelli, via Longoni e viale Giorgio Morandi, le condizioni igieniche delle strade sono al limite. Distese di rifiuti di ogni genere circondano i cassonetti dell'immondizia fino in qualche caso a invadere le carreggiate, sorvolate da corvi e gabbiani attratti dai resti di cibo.

Il comitato di quartiere Tor Sapienza continua a segnalare alle istituzioni ma senza risultati. Mail su mail dirette ai rappresentanti dal V municipio con foto allegate, e datate, non sembrano sortire alcun effetto. Le strade in condizioni peggiori sono via Tiratelli e via Costi, nei dintorni del palazzo occupato dove già i cittadini hanno più volte denunciato l'esistenza di un traffico illegale di rifiuti con annessi roghi tossici sempre accesi.

E ancora via Virgilio Guidi e via della Rustica, insieme ai secchioni di viale Morandi in pessime condizioni, e di via Emilio Longoni, davanti al campus Biomedico (foto in basso). "La situazione sta peggiorando, nessuno interviene" commenta Tiziana Rio del cdq Tor Sapienza. L'ultima segnalata inviata agli uffici di Ama e ai consiglieri municipali è di oggi, lunedì 14 maggio. Si richiede con "massima urgenza" la "bonifica di tutte le aree cassonetti" in via di Tor Sapienza, via degli Armenti e piazza Coleman. Si attendono risposte.