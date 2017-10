Tor Sapienza cloaca maxima di Roma est: strade e cassonetti pieni di immondizia

Via degli Armenti, via Collatina, viale Giorgio Morandi. Montagne di sacchetti dell'immondizia circondano le strade della periferia est di Roma. Siamo fra Tor Sapienza e La Rustica, qui il degrado quasi non fa più notizia e i residenti cominciano a pensare a un'azione legale contro l'amministrazione pubblica.

Sulla pagina Facebook del comitato di quartiere i post si susseguono uno dopo l'altro, in un triste film di degrado al quale gli abitanti sembrano condannati ab aeterno. Tantissime le fotografie di strade ridotte a latrine. "Credo sia ora di mettere in atto una class action per richiedere i danni e il rimborso dei pagamenti della Tari - scrive sui sociale network Roberto Torre, presidente del Cdq Tor Sapienza - non è più accettabile pagare servizi inesistenti, non è più possibile pagare lo scotto dell'incapacità e delle bugie".

E a poco servono le segnalazioni agli amministratori e ad Ama, nessuno interviene se non in occasione di eventi di pulizia straordinari e sporadici. "Le Pec fatte dal Cdq vengono ignorate e se poi si pulisce un luogo, allora scatta la propaganda, ricordo che il servizio va fatto tutti giorni".