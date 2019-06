Passante aggredito e rapinato in strada: il ladro lo ha minacciato con un coccio di bottiglia

E' stato aggredito e rapinato in strada, nella zona di Tor Sapienza. La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 32enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentata rapina.

Approfittando della scarsa illuminazione pubblica, l'uomo ha avvicinato un 58enne romano, appena salito a bordo della sua auto parcheggiata in piazzale pino Pascali, e, minacciandolo con coccio di bottiglia, ha tentato di farsi consegnare la collana in oro che portava al collo.

I Carabinieri, che transitavano lungo la via, hanno notato la scena e sono intervenuti. Il malvivente ha tentato di dileguarsi ma è stato bloccato in una strada adiacente dopo un breve inseguimento a piedi. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.