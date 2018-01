Tor Sapienza, la biblioteca della onlus negli spazi della scuola. E' caccia ai fondi per i lavori

Dopo anni di battaglie lo spazio, finalmente, è arrivato. Ma mancano i fondi per ristrutturarlo, così la onlus chiede aiuto ai cittadini. L'associazione culturale biblioteca Lorenzo Lodi porterà presto un nuovo polo aggregativo nel quartiere Tor Sapienza. I locali sono già stati messi a disposizione dall'ITIS "Giovanni XXIII", istituto tecnico industriale di via di Tor Sapienza.

Una bella notizia, dopo lungaggini burocratiche infinite. Ora però tocca sistemare le stanze, da mettere a norma per permettere al progetto di partire e decollare. La struttura, che conta una superficie di circa 120 metri quadrati, è vecchia di decenni. Sedie, tavoli, scaffali, serrature non sono a norma di legge. L'associazione ha stimato circa 50mila euro di lavori, e ha fatto partire una raccolta fondi on line con il crowdfunding.

"La scuola è frequentata da oltre 750 studenti provenienti dalle periferie est di Roma - informano dalla onlus - come detto la nostra Biblioteca è propositiva e non un mero deposito di libri e documenti. La Biblioteca deve essere viva e frequentata da giovani e meno giovani che si mettono a confronto per sviluppare progetti per la valorizzazione e conservazione del territorio. Per fare questo e altro servono risorse. Risorse che saranno ben investite e certificate! Ogni donazione potrà essere dedotta dalla dichiarazione dei redditi. Grazie per l'aiuto che vorrai darci".

QUI IL LINK PER LE DONAZIONI