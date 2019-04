Riqualificazione Tor Sapienza, la precisazione dei costruttori: "Le istituzioni hanno raccolto il nostro progetto"

“Bene il piano di rilancio di Tor Sapienza presentata da Ater e Regione. Le proposte dei costruttori sono state raccolte dalle istituzioni”. I toni diplomatici e propositivi del comunicato diramato nel pomeriggio dall’Associazione dei costruttori romani non cambiano la sostanza: per l’Acer, la riqualificazione del complesso di case popolari di viale Morandi, annunciata ieri nel corso di un’assemblea pubblica dall’assessore all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, e dal direttore generale dell’Ater, Andrea Napoletano, “appartiene a una serie di progetti che la nostra associazione presentò pubblicamente lo scorso novembre durante l’evento ‘Rigeneriamo Roma’”. Un particolare non irrilevante, dal momento che ieri, all’assemblea-conferenza stampa, nessuno ha citato i costruttori romani.

Così la nota diramata oggi dall’Ater, ad articoli già scritti, assomiglia più a una replica mezzo stampa che a una manifestazione di soddisfazione. “Il piano di rilancio di Tor Sapienza annunciato ieri dall’Ater e dalla Regione Lazio è una splendida notizia per la nostra città ed in particolare per una periferia che da troppo tempo attendeva un serio intervento di riqualificazione da parte dell’amministrazione”, dichiara il Presidente dell’Acer, Nicolò Rebecchini.

“Si tratta di un primo passo nella lotta all’abusivismo” continua Rebecchini “attraverso la rigenerazione urbana, senza il consumo di ulteriore suolo”. Poi precisa: “L’iniziativa ci rende ancor più orgogliosi perché appartiene a una serie di progetti che la nostra associazione presentò pubblicamente lo scorso novembre durante l’evento ‘Rigeneriamo Roma’alla presenza appunto dell’Assessore Valeriani e del Direttore Ater Napoletano, frutto di attendi studi sul territorio, nell’ottica di rilanciare le zone più degradate della città nel pieno rispetto dell’ambiente e dei suoi cittadini” conclude il presidente dei costruttori romani.

Il video presentato a novembre dall'Acer