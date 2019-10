Tor Sapienza, a piazza Giuseppe Raggio il cantiere per una nuova rotonda

Sono partiti ieri i lavori per mettere in sicurezza la viabilità di piazza Giuseppe Raggio, a Tor Sapienza. Come spiega il consigliere municipale M5S, Umberto Placci, verrà realizzata una segnaletica sia orizzontale sia verticale con la realizzazione di un "passaggio pedonale e la costruzione di una rotonda" lasciando "al centro il parcheggio delle autovetture". Il lavori dovrebbero durare circa 15 giorni.

Spiega Placci: "Questo intervento si è reso necessario per il solo fatto che per arrivare su via degli Armenti, provenendo da via delle Api, attualmente si gira a sinistra e la visuale per immettersi su via degli Armenti è pressoché nulla, con delle probabilità alte di pericolo, per eventuali incidenti con le autovetture che provengono dalla destra".

La segnalazione è stata effettuata proprio dal consigliere all'assessora municipale ai Lavori Pubblici, Paola Perfetti che, spiega Placci "si è prodigata immediatamente alla risoluzione di questo problema con gli uffici tecnici, i quali hanno progettato questa rotonda non in cemento ma con le sole segnaletiche, obbligando gli automobilisti che provengono da via delle Api a girare a destra e dopo a sinistra per immettersi su via degli Armenti, permettendo così di avere una visuale ampia, evitando eventuali incidenti".