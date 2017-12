Tor Sapienza, ditta pianta una quercia e sfonda il cemento dove passa l'acquedotto: "Il municipio ripari il danno"

Per piantare una quercia sulla rotatoria di piazza de Cupis, la ditta incaricata dal V municipio ha spaccato la soletta di cemento armato che protegge l'acquedotto dell'Acqua Vergine. Siamo a Tor Sapienza e a denunciare l'errore è il comitato di quartiere. Roberto Torre, il presidente, posta le foto su Facebook e a RomaToday spiega l'accaduto.

"A una figuraccia così non avevo mai assistito, in quel punto esatto, (al centro della rotatoria, ndr) non è possibile piantare nessun albero. Di lì passa un vecchio tubo dell'acquedotto, non puoi spaccare la soletta di cemento armato. Abbiamo chiesto subito il ripristino".

Perché al momento chi ha eseguito i lavori si è limitato a coprire la buca con la terra di riporto rimettendo al suo posto il vecchio vaso. "Abbiamo contattato l'assessore Pulcini e ci ha risposto che metteranno al posto della quercia una pianta più adatta, tipo un ulivo, con le radici più superficiali in modo da non dover scavare. E che l'intervento non è carico dell'amministrazione. Ma allora i danni chi li paga?".