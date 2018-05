Tor Sapienza, palazzine Ater allo sbando: un fiume di liquami nauseabondi sotto il centro anziani

Continue fuoriuscite di liquami maleodoranti sotto il centro anziani e continue segnalazioni di cittadini esasperati ignorate dall'amministrazione. Così, ancora una volta, la Tor Sapienza "alta", quella che nel 2014 finì su tutti i giornali per la rivolta contro il centro di accoglienza per immigrati, fa i conti con degrado e abbandono. Siamo in viale Giorgio Morandi, nei plessi della case popolari Ater dove che la manutenzione sia una chimera non è certo una novità. Tra cornicioni che si sbriciolano e cadono sulla strada, muffa alle pareti degli appartamenti, perdite d'acqua, ascensori rotti, le pessime condizioni strutturali delle palazzine sono un fatto di cronaca.

Ultima denuncia in ordine di tempo: il piccolo fiumiciattolo di liquido nauseabondo che ristagna indisturbato da due settimane, fuoriuscito dalle caditoie sotto il centro anziani, davanti allo steccato di box occupati di proprietà dell'Ater. "Lo stiamo segnalando da giorni ma nessuno si degna di rispondere" denuncia Elvio Macario del comitato di quartiere Morandi-Cremona. "Venissero anche qui la Raggi e Zingaretti, o forse è troppo lontano da casa loro".

Una liturgia amara quella della mancate risposte da municipio e Comune, specie in relazione alla manutenzione degli alloggi popolari, circa 700 tra viale Giorgio Morandi e via Tranquillo Cremona. "Ci hanno fatto solo promesse" commentano dal cdq. "Abbiamo più volte provato a contattare la sindaca ma senza successo, non ci ha mai ricevuto. La nostra paura è che il quartiere esploda di nuovo". E la memoria va al 2014, alla rivolta del quartiere contro gli immigrati del centro di accoglienza poi trasferiti, ultima goccia di un vaso di malcontento traboccante, legato tra le tante anche al completo abbandono delle abitazioni popolari da parte dell'amministrazione, sia regionale (Ater) che comunale (circa 200 case sono di proprietà del Campidoglio).