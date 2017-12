L'Open day della Protezione Civile VII Gruppo: per due giorni porte aperte ai cittadini

Piove e loro ci sono. C'è un incendio e loro ci sono. Spesso in silenzio, quasi sempre a luci spente, senza essere mai citati o celebrati. Un ruolo fondamentale da divulgare. Anche per questo il 16 e 17 dicembre il la Protezione Civile VII Gruppo apre le porte ai cittadini per due giorni di vero e proprio open day per far conoscere tutte le attività dell'associazione. Appuntamento in via della stazione Tor Sapienza 42, dalle 10 alle 19.30.

La O.D.V. VII GRUPPO nasce a Tor Sapienza nel 2006, con iscrizione negli albi Nazionale Regionale e Comunale. Le attività che svolge sono molteplici: dall'emergenza idrogeologica al soccorso alluvionale e di superficie, la psicologia dell'emergenza, la campagna AIB (anti incendio boschivo), radiocamunicazioni in emergenza, emergenza neve e ghiaccio. Corsi comportamentali in caso di calamità per scuole e uffici pubblici.

Esperienze tangibili, a contatto con il territorio, che nella due giorni sarà possibile toccare con mano.