Golf in fuga dalla polizia finisce la sua corsa contro una rotatoria, tre feriti

Hanno terminato la loro fuga contro schiantandosi con l'auto addosso ad una rotatoria. E' accaduto stanotte a Tor Sapienza al termine di un inseguimento andato avanti per oltre 10 minuti fra le strade della periferia nord est della Capitale.

La folle corsa è cominciata poco dopo l'1:00 della notte fra il 2 ed il 3 ottobre quando una Volkswagen Golf non si è fermata all'alt impostogli da una Volante della Polizia. Il conducente della vettura tedesca accelera invece di fermarsi dando vita ad un inseguimento con tre auto della polizia.

Il conducente dell'auto con a bordo altre due persone, prova a seminare i poliziotti ma la sua corsa termina addosso alla rotatoria di piazza Cesare De Cupis, sulla Collatina. Feriti il conducente ed i due passeggeri, identificati poi in tre uomini nati in Serbia, gli stessi sono stati presi in carico dalle ambulanze del 118 e trasportat in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini ed al Policlinico Casilino.

Da accertare i motivi per i quali il conducente, poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, non si sia fermato all'alt della polizia.