Incendio a Tor Sapienza, Pulcini: "Atti criminali, abbiamo bloccato le costruzioni sul territorio"

Parla di “attacchi criminali” e di “incendi dolosi” l’assessore all’Ambiente del V municipio, Dario Pulcini, riferendosi ai due roghi che lunedì 13 luglio hanno colpito due parchi del territorio. Il primo a Parco De Chirico a Tor Sapienza e uno nel quartiere Prampolini in un’area in cosegna a privati.

Per Pulcini non è un caso. Anzi, è “un caso strano”. La prima area “è quella su cui stiamo per avviare i lavori per realizzare il più grande progetto di riqualificazione ambientale in Europa ispirato ai principi della permacultura (e su cui avevamo il 9 luglio iniziato le operazioni di sfalcio), proprio lì dove il Piano Regolatore approvato dalle precedenti consiliature aveva previsto ulteriori speculazioni edilizie con un programma integrato pubblico/privato (PRINT)”. La seconda “invece è oggetto di un accordo di programma sottoscritto dai nostri illustri predecessori, con una previsione di migliaia di metri cubi di cemento che noi stiamo tentando in ogni modo di bloccare”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pulcini punta il dito contro chi ha interesse a costruire nella zona pur non riferendosi a qualcuno o a qualche società in particolare: “Il nostro municipio è il secondo dopo il centro storico per consumo di suolo e la sete di denaro dei palazzinari non si è fermata mai in passato, anche grazie al sostegno delle precedenti amministrazioni: siamo noi la prima amministrazione che si sta impegnando seriamente per uno stop alla cementificazione selvaggia attuata senza alcun rispetto né della natura né della qualità della vita degli abitanti”.