VIDEO | Incendio a Tor sapienza, fiamme a pochi metri dalle case: “Devono tagliargli le mani”

Sul luogo dove è divampato l'incendio di oggi in zona Tor Sapienza, a pochi passi dal campo nomadi di via Salvati, e che ha coinvolto anche uno sfasciacarrozze. Nube nera visibile anche da molti chilometri di distanza.

Momenti di paura soprattutto per gli abitanti delle piccole palazzine che si affacciano in via Tenuta di Cervelletta, quando intorno alle 13 di oggi, mercoledì 9 agosto, si sono visti arrivare le fiamme nel loro cortile, vicino alle loro auto. Troppo vicino alle loro case. “Grazie soprattutto a due carabinieri arrivati in moto e che ci hanno aiutato a spegnere le prime fiamme nel cortile – spiega una residente – abbiamo davvero avuto molta paura”.

L'incendio, da quanto ricostruito, sarebbe partito da alcune sterpaglie per poi arrivare, complice anche il forte vento, fino ad uno sfasciacarrozze. Da qui la nube nera. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, Polizia locale di Roma Capitale e Carabinieri.