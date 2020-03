Via di Tor Sapienza, terminati "in anticipo" i lavori per i rifacimento dell'asfalto

Sono terminati i lavori di rifacimento del manto stradale di via di Tor Sapienza. Come ha spiegato l'assessora ai Lavori pubblici, Linda Meleo, con un post su Facebook la manutenzione straordinaria della strada, che era stata avviata alla fine di gennaio, "è stata completata, in anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma iniziale".

L’intervento si estende per un chilometro, da Piazza de Cupis a via Prenestina, e ha un valore di circa 700mila euro. Come ha spiegato l'assessora, "ha riguardato il rifacimento del manto stradale, della segnaletica, ora più visibile e stesa con materiali più resistenti, e la realizzazione ex novo di tutti i marciapiedi presenti, fortemente danneggiati dal tempo, avendo riguardo anche all’accessibilità".

Non solo. "Sono state anche ricostruite più di 50 metri di caditoie che sono state ricollegate alla rete di smaltimento". Un intervento "fondamentale per evitare allagamenti nei momenti di pioggia intensa".

Il cantiere il 13 febbraio scorso era stato anche oggetto di una visita della sindaca Virginia Raggi.