Famiglia marocchina cacciata da San Basilio: ora una nuova casa Ater a Tor Sapienza 

Mourad, Fatya e i loro tre bambini abiteranno a Tor Sapienza. Cacciati da San Basilio da un gruppo di residenti, e finiti sulle pagine delle cronache locali, la famiglia Maslouh ha ricevuto oggi le chiavi di un altro alloggio popolare, stavolta nel V municipio. La stessa Ater ne dà notizia tramite una nota stampa. Al nucleo familiare di origine marocchina, ricorda, "era stato assegnato un appartamento nel quartiere di San Basilio dove, il 6 dicembre scorso, al momento della consegna, alcuni residenti, con atti intimidatori su cui è stato aperto un procedimento penale, avevano fisicamente impedito l’ingresso costringendo la famiglia ad allontanarsi".

Nei giorni immediatamente successivi il Commissario straordinario di Ater Roma Giovanni Tamburino si era impegnato a trovare una sistemazione alternativa in un altro quartiere, di concerto con il Dipartimento delle politiche abitative. Alla fine, è arrivata. "Come ATER siamo molto soddisfatti di aver potuto dare tempestiva soluzione al caso della famiglia Maslouh" ha dichiarato il Commissario Tamburino presente alla consegna dell’appartamento "e occorre sottolineare che, com’è ovvio, tutto è stato fatto nel pieno rispetto delle procedure previste dalle leggi, senza ricorrere ad alcuna corsia preferenziale". E conclude: "Grazie alla collaborazione con la task force di Roma Capitale e alle altre forze dell’ordine oggi abbiamo dato un ulteriore segno concreto dell’impegno di ATER nel contrasto di ogni forma di illegalità e per la tutela dei diritti dei legittimi assegnatari".